Diego Elguezabal capacita a ganaderos sobre el gusano barrenador en Coahuila

NUEVA ROSITA, COAH.- Con el objetivo de prevenir riesgos sanitarios en la actividad pecuaria, integrantes del sector ganadero continúan recibiendo capacitación sobre el gusano barrenador, informó el ingeniero Diego Elguezabal Elguezabal, subsecretario de Desarrollo Rural en la Región Carbonífera.

Estas acciones buscan mantener la producción en condiciones óptimas y estar listos para garantizar la seguridad en la exportación de ganado a futuro.

Las reuniones se realizan de manera periódica y están dirigidas principalmente a médicos veterinarios, quienes reciben la instrucción de reportar de inmediato cualquier posible foco de infección a las instancias competentes.

La capacitación constante es considerada clave para evitar la propagación de este parásito que afecta directamente la salud animal como ya ha ocurrido en otros Estados de la República Mexicana.

El funcionario estatal precisó que, se debe estar muy atento a cualquier indicio de la plaga, ya que la detección temprana permitirá cumplir con los requisitos sanitarios exigidos por Estados Unidos.

En este sentido, destacó que las cuarentenarias ya se encuentran listas tanto en Ciudad Acuña como en la frontera de Piedras Negras, lo que facilitará el tránsito seguro del ganado de darles luz verde a ello.

Por lo pronto, en Coahuila se sigue trabajando intensamente en la prevención y control del gusano barrenador. Aunque gran parte de la frontera permanece cerrada, Elguezabal aseguró que se esperan buenas noticias en los próximos días respecto a la apertura de nuevos espacios para la exportación.

La capacitación y vigilancia sanitaria forman parte de la estrategia integral del Gobierno del Estado para fortalecer al sector ganadero. Con estas medidas, se busca proteger la economía de los productores y mantener la competitividad de la Región carbonífera en los mercados internacionales.