Estudiantes de Agujita reciben reconocimiento por su desempeño en matemáticas

VILLA DE AGUJITA, COAH.- Niñas y niños de la escuela primaria Amado Nervo recibieron un reconocimiento por su destacada participación en la Olimpiada de Matemáticas. La entrega se realizó durante el lunes cívico, en el marco del retorno a clases tras el periodo vacacional de Semana Santa.

De manos de las autoridades escolares, los estudiantes fueron distinguidos frente a la comunidad educativa por su desempeño en el certamen académico. El acto buscó motivar a la niñez a continuar desarrollando habilidades en el área de las ciencias exactas.

La directora del plantel, Jazmín Magaly Huerta Tapia, reconoció el esfuerzo de los alumnos y destacó también el apoyo fundamental de padres y madres de familia para obtener estos resultados. Subrayó que la constancia y el acompañamiento en casa fueron clave en el proceso de preparación.

Trascendió que ocho de los menores que participaron lograron su pase a la etapa estatal de la Olimpiada de Matemáticas. En esta siguiente fase competirán para obtener un lugar en el concurso nacional y representar a la Región Carbonífera.

Con este logro, la primaria Amado Nervo reafirma su compromiso con la excelencia académica y el fomento del pensamiento lógico-matemático entre su alumnado, impulsando la participación en competencias que fortalecen su formación integral.