Robo a vivienda en Melchor Múzquiz: tres detenidos por la Fiscalía

SABINAS, COAH.- Un juez dictó auto de formal prisión contra Oscar N, Yuslevi N y Julio N por su presunta participación en el robo a una vivienda asegurada por la Fiscalía General del Estado tras un procedimiento de cateo en Melchor Múzquiz. Los tres fueron detenidos en flagrancia al violentar los sellos de aseguramiento e intentar sustraer bienes del inmueble.

Diego Garduño Guzmán, delegado de la Fiscalía en la Región Carbonífera, explicó que cuando se ejecuta un cateo el bien queda asegurado porque la investigación continúa en trámite. En este caso, los imputados ingresaron a la propiedad sin tener relación alguna con ella y quebrantaron los sellos colocados por la autoridad, lo que fue detectado por elementos de la Policía Municipal y de la Policía del Estado que realizaban recorridos.

La detención se realizó en el momento en que los tres sujetos sustraían objetos del interior del domicilio. Fueron puestos de inmediato a disposición del Ministerio Público y presentados ante el juez de control en audiencia inicial. La Fiscalía expuso el quebrantamiento de sellos como parte de la imputación.

El juez consideró que existían datos de prueba suficientes y razonables para dictar la vinculación a proceso por el delito de robo, al haber sido capturados en flagrancia durante la materialización del ilícito. Además, impuso como medida cautelar la prisión preventiva, dada la gravedad de ingresar a una propiedad bajo resguardo de la autoridad.

Actualmente, Oscar N, Yuslevi N y Julio N se encuentran internados en el Centro de Reinserción Social de Piedras Negras. Garduño Guzmán subrayó que los mandamientos judiciales emitidos por el Ministerio Público deben ser acatados y que el quebrantamiento de sellos es valorado por el juez al momento de definir medidas cautelares, en respeto a la sociedad y al debido proceso.