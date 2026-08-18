Brigada de salud en Sabinas: Carlos Jiménez Villarreal ofrece servicios gratuitos

SABINAS, COAH.- Con el objetivo de acercar los servicios de salud a la población, el Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría de Salud, realizó la brigada "Jurisdicción en tu colonia" en la colonia Lázaro Cárdenas.

La jornada se llevó a cabo en la calle 4, esquina con calle 8, donde familias del sector recibieron de manera gratuita diversos servicios de atención y prevención.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, Doctor Carlos Jiménez Villarreal, informó que se ofrecieron trámites para la Tarjeta de la Salud Popular, entrega de abate, vacunación antirrábica y general, atención médica y dental, así como ectodesparasitación para mascotas.

Servicios ofrecidos en la brigada

También se instalaron módulos de orientación psicológica, salud reproductiva con entrega de métodos anticonceptivos, detecciones, regulación y fomento sanitario, además de atención en materia de nutrición.

Como parte de las acciones preventivas, la brigada concluyó con trabajos de fumigación en el sector Lázaro Cárdenas, con el propósito de reducir la presencia del mosco transmisor de enfermedades.

Acciones de fumigación en Sabinas

El funcionario señaló que personal del área de Vectores continuará con las labores de fumigación en otros sectores de Sabinas y sus villas, a fin de prevenir la proliferación del insecto.