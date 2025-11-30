Cruz Emanuel García Rodríguez agradece en ceremonia de cartillas liberadas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En una solemne ceremonia celebrada en las instalaciones del 14 Regimiento de Caballería Motorizado, el Mayor de Caballería Edel López Carrasco presidió la entrega de Cartillas Liberadas y Reconocimientos a los conscriptos de la Clase 2006, remisos y mujeres voluntarias que concluyeron satisfactoriamente su Servicio Militar Nacional en calidad de "Encuadrados".

El evento contó con la distinguida presencia del profesor Roberto Carlos Briones Echavarría, secretario técnico del ayuntamiento, en representación de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez.

También asistió el Licenciado Edgar Tomás Buentello Torralba, Oficial Mayor de la Junta Reclutadora de la Presidencia Municipal, quien atestiguó la culminación de este importante proceso formativo.

Durante la ceremonia, el joven Cruz Emanuel García Rodríguez dirigió un emotivo mensaje a sus compañeros conscriptos, en el que expresó su agradecimiento a las autoridades militares por la formación recibida, destacando los valores inculcados y el aprendizaje adquirido durante su estancia en el regimiento.

Hombres y mujeres voluntarias concluyeron con éxito las 40 sesiones de adiestramiento, demostrando compromiso, disciplina y un destacado desempeño en cada una de las actividades realizadas.

Con este acto, se reafirma el compromiso de las Fuerzas Armadas y las autoridades municipales en la formación cívica y militar de la juventud mexicana, fortaleciendo los valores patrios y el sentido de responsabilidad ciudadana.