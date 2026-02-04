Operativo en Melchor Múzquiz: detención de mujer y decomiso de drogas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Durante las primeras horas de este miércoles, un operativo de cateo realizado en el barrio La Piedra de esta ciudad, culminó con la detención de una mujer, así como el decomiso de metanfetamina y varios teléfonos celulares de la marca iPhone.

La acción fue encabezada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes ejecutaron la orden judicial en el marco de las investigaciones en curso.

El licenciado Diego Garduño Guzmán, Delegado de la Fiscalía en la Región Carbonífera, confirmó los resultados del operativo y subrayó que este cateo representa el número 14 efectuado en lo que va del año en la región.

El funcionario destacó que dichas acciones forman parte de una estrategia permanente para combatir delitos relacionados con el narcomenudeo y fortalecer la seguridad en los municipios.

Respecto a la persona detenida, Garduño Guzmán señaló que se presume podría tener o guardar relación con los hechos que se investigan, aunque las autoridades continúan con las indagatorias para determinar su grado de participación.

La mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.

El delegado enfatizó que la finalidad de estos cateos es robustecer las labores de investigación y esclarecer los hechos que afectan a la ciudadanía.

"La intención es dar certeza y resultados en cada una de las denuncias que recibimos, y avanzar en la integración de las carpetas de investigación", puntualizó.

Finalmente, se informó que este operativo es resultado de las atenciones ciudadanas, denuncias anónimas y trabajos de inteligencia realizados por la Agencia de Investigación Criminal.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para continuar colaborando mediante la denuncia, ya que ello permite dar seguimiento a los casos y obtener resultados concretos en la lucha contra la delincuencia.