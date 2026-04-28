Cateo en Múzquiz asegura 2 kg de sustancias

A raíz de una investigación de la Policía de Acción y Reacción (PAR) que inició mediante reportes ciudadanos, en conjunto con elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila se realizó un cateo autorizado por el juez de control donde se aseguraron aproximadamente 2 kilogramos del narcótico conocido como cristal en la colonia Barrio La Loma del Municipio de Múzquiz.

Diego Garduño, Delegado Regional de la FGE, supervisó el operativo junto con Agentes del Ministerio Público.

"Este cateo se realizó bajo los protocolos establecidos y siguiendo las instrucciones del Fiscal General, Federico Fernández Montañez, con el objetivo de generar actos de investigación tendientes a la indagatoria exhaustiva de delitos, así como, inhibir y prevenir actos futuros delictivos en el municipio; con prevención, proximidad y presencia por parte de las corporaciones policiacas", señaló el Delegado.

En ese sentido, el operativo contó con la participación de los tres órdenes de gobierno incluyendo el fuero federal con la presencia de Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Marina. Destacándose la coordinación entre las autoridades de seguridad pública es impecable a fin de mantener un estado seguro y en orden.

En el operativo no hubo personas detenidas, siendo asegurado el bien inmueble.

Con estas acciones la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, mantienen su compromiso de mantener la seguridad y procuración de justicia que mantienen a Coahuila como el Estado más seguro del país.