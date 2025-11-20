Accidente en libramiento Óscar Flores Tapia provoca incendio de tractocamión

Ramos Arizpe, Coahuila. – Un fuerte incendio consumió por completo un tractocamión la tarde de este jueves, luego de que la pesada unidad chocara contra una luminaria en el libramiento Óscar Flores Tapia, a espaldas del Aeropuerto Plan de Guadalupe.

De acuerdo con el reporte de Protección Civil, el impacto provocó que la luminaria se recargara sobre cables de alta tensión, generando un incendio que rápidamente envolvió la unidad hasta dejarla en pérdida total.

Elementos de Bomberos de Ramos Arizpe acudieron de inmediato al lugar, contando además con el apoyo del cuerpo de bomberos del aeropuerto. Gracias a la rápida actuación, el siniestro fue controlado sin que se registraran personas lesionadas.

Las autoridades permanecen en el sitio evaluando los daños y retirando los restos de la unidad siniestrada para restablecer la circulación con normalidad.