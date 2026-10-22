CECYTEC de Nueva Rosita participará en el Festival Universo Catrina

NUEVA ROSITA, Coah.- El ingeniero Félix Romo Martínez, director del CECYTEC de la Villa de San Juan de Sabinas, informó que la comunidad educativa participará en el Festival Universo Catrina el próximo 29 de octubre a partir de las 6:00 de la tarde en esta ciudad.

Señaló que los alumnos presentarán un mega altar y una pasarela de catrinas y catrines, como parte del seguimiento a la tradición de fieles difuntos que año con año promueve la institución para que no se pierda la cultura mexicana.

El recorrido iniciará en el parque La Chimenea, tomando la avenida Carranza hasta llegar a la Presidencia Municipal, donde habrá reconocimientos y premios sorpresa para la mejor caracterización de catrinas.

Destacó que también trabajan en actividades extraescolares como el desfile conmemorativo del 20 de noviembre de la Revolución Mexicana y la participación en el campeonato estatal de FENACI, la Feria de Ciencias, el 19 y 20 en Saltillo.

Explicó que ICATEC también participará en la final estatal con el proyecto de huerto escolar, compitiendo contra tecnológicos y universidades de todo Coahuila, incluyendo la UTRC, que ha sido un parteaguas para trabajar el tema socioemocional con los alumnos.