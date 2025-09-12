Convivencia y Bienvenida a Alumnos en CECyTEC Agujita

VILLA DE AGUJITA, COAH.- En un ambiente de alegría y unión, el Plantel CECyTEC conmemoró el 215 aniversario del Grito de Independencia con un emotivo convivio que también sirvió como bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar 2025–2026.

La celebración se llevó a cabo en las instalaciones del plantel, donde estudiantes, docentes y personal administrativo participaron en diversas actividades recreativas y culturales. Los asistentes compartieron alimentos, juegos y momentos de integración que fortalecieron el compañerismo entre los distintos grupos académicos.

El director del plantel, Mario Gutiérrez Martínez, destacó la importancia de fomentar el sentido de identidad nacional entre los jóvenes, al tiempo que se les brinda un recibimiento cálido en esta nueva etapa educativa. "Queremos que nuestros alumnos se sientan parte de una comunidad que los apoya y los impulsa a crecer", expresó.

Además de recordar el legado histórico del movimiento independentista, el evento buscó promover valores como el respeto, la solidaridad y el compromiso académico. La convivencia permitió que los estudiantes de nuevo ingreso se familiarizaran con sus compañeros y con el entorno escolar, generando un ambiente propicio para el aprendizaje.

Con este tipo de iniciativas, CECyTEC Agujita reafirma su compromiso con la formación integral de sus alumnos, combinando la educación técnica con el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo humano.