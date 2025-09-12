Conductora dormida atropella a madre e hija en colonia Mirasierra

SALTILLO, COAHUILA.- La mañana de este viernes, un accidente en la colonia Mirasierra puso en riesgo la vida de una madre y su hija, luego de que una conductora presuntamente se quedara dormida al volante y las arrollara cuando caminaban rumbo a la escuela.

De acuerdo con el peritaje de elementos de Tránsito, los hechos ocurrieron sobre la calle 12, esquina con calle 23, cuando Leslie Alejandra, de 31 años, conducía una camioneta Jeep Patriot. Al quedarse dormida, perdió el control de la unidad, atropellando a María del Rosario, de 47 años, y a su hija menor de edad.

Tras embestirlas, el vehículo continuó su marcha sin control, impactando contra la fachada de una vivienda y posteriormente contra otra casa cercana, lo que ocasionó daños materiales de consideración.

María del Rosario sufrió lesiones que requirieron atención médica y fue trasladada a la clínica 89 del IMSS. Su hija, por fortuna, no presentó heridas graves y permaneció en el lugar bajo resguardo de familiares.

La zona fue acordonada por personal de Tránsito para realizar las maniobras de seguridad y levantar el reporte correspondiente. La conductora responsable quedó detenida y fue puesta a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal en las próximas horas.