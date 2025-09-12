Cateo de drogas en Saltillo: Narcóticos asegurados y detenidos

SALTILLO, COAHUILA.– Cuatro domicilios señalados como puntos de venta de droga fueron cateados este viernes en la capital coahuilense, en un operativo coordinado entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y corporaciones de seguridad federal y estatal, que derivó en el aseguramiento de narcóticos, máquinas tragamonedas y cámaras ilegales de videovigilancia, además de la detención de dos personas.

El despliegue se realizó en la colonia Barrio Ojo de Agua, tras órdenes de cateo autorizadas por un juez de control y ejecutadas por el Centro de Investigación Estratégica Contra el Narcomenudeo.

En el primer domicilio, ubicado en la calle Nicolás Regules, fueron asegurados 30 gramos de metanfetamina. En un segundo inmueble, sobre la calle Fortín de Carlota, se incautaron 200 gramos de marihuana, 35 gramos de metanfetamina, 15 gramos de cocaína, una báscula gramera y se detuvo a Mónica "N", de 28 años.

En otro domicilio de la misma calle, las autoridades decomisaron tres máquinas tragamonedas y una cámara "parásito" instalada en un poste de la Comisión Federal de Electricidad, empleada presuntamente para vigilar los movimientos policiales, dispositivos que están prohibidos.

Finalmente, en un cuarto inmueble de Fortín de Carlota, fueron localizados 34 gramos de cristal y se detuvo a Juan "N", de 34 años.

La Fiscalía informó que la investigación continúa abierta y que en los cateos participaron la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el Grupo de Reacción Sureste (GRS), el Grupo de Reacción Especializado de Coahuila (GREC), así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Marina Armada de México.