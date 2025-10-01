Restricciones generan inconformidad en Cabalgata Allende 2025

Allende, Coah. – La Cabalgata Allende 2025 se acerca y las restricciones anunciadas por el alcalde Ricardo Treviño han generado polémica entre los asistentes. Quedaron prohibidas las cuatrimotos, motocicletas y camionetas con plataformas, vehículos que tradicionalmente animan el contingente con música en vivo.

Las indicaciones oficiales señalan que, al salir de Villa Unión, no se permitirá el paso de trocas con trailas dentro de la cabalgata, lo que obliga a los participantes a buscar rutas alternas, salir muy temprano o esperar hasta el final para evitar inconvenientes. La comunidad ha mostrado su inconformidad y confusión ante estas medidas.

"Lo que no queda claro es si la regla aplicará también para los tráileres de compañías que aportan dinero al evento, mientras las camionetas con plataformas que llevan música en vivo, el principal atractivo de la cabalgata, quedan vetadas", comentaron algunos ciudadanos en redes sociales.

La percepción general es que las normas no son parejas y benefician a quienes tienen mayor capacidad económica.

Para muchos, estas restricciones podrían afectar la esencia de la cabalgata, reduciendo la convivencia y el ambiente festivo que caracteriza al evento. Algunos consideran que las decisiones reflejan un gobierno más preocupado por imponer reglas que por fortalecer la tradición local, generando frustración entre los participantes que buscan disfrutar del espectáculo sin contratiempos.