Emotiva despedida a dos grandes pilares del servicio administrativo en Nava

Nava, Coah. – Con sentimientos encontrados, esta tarde se llevó a cabo la última checada de las compañeras Dora Elia Alemán Santos, tras 30 años de servicio, y Elva Longina Covarrubias Rodríguez, quien culmina una trayectoria laboral de 34 años. Ambas inician a partir de hoy su merecida etapa de jubilación.

En un emotivo festejo, fueron reconocidas por un gran número de compañeros, quienes les entregaron una placa conmemorativa otorgada por el director, Dr. Rodolfo Ríos de Anda. Durante toda su carrera se desempeñaron como secretarias, destacándose por su responsabilidad, entusiasmo y constante colaboración.

Sus colegas coincidieron en que se ganaron los corazones de todos en la institución, y expresaron que serán entrañablemente extrañadas, recordándolas siempre con especial cariño por su dedicación y el impacto positivo que dejaron en el equipo.