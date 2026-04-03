Operativos de seguridad en Múzquiz: protección para familias y turistas

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- A bien de cuidar la seguridad de las familias y mantener el orden durante este corto período vacacional, el Director del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, Jesús Ponce Sánchez, informó que los operativos de seguridad continúan de manera permanente en Múzquiz y sus comunidades.

La estrategia busca prevenir incidentes y ofrecer confianza a los habitantes además, a los turistas.

El funcionario detalló que en estas acciones participan de forma coordinada corporaciones de los tres niveles de gobierno, entre ellas la Policía Estatal, MARINA, Seguridad Pública Municipal, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y cuerpos de emergencia.

La presencia de estas instituciones se ha intensificado en distintos sectores para fortalecer la vigilancia.

Como parte de la estrategia, se han instalado puntos de revisión en zonas consideradas estratégicas, además de recorridos constantes de patrullaje en lugares más concurridos.

Los operativos forman parte de un esfuerzo continuo para proteger a la ciudadanía, mantener la paz social y brindar mayor confianza a quienes habitan en el pueblo mágico de Múzquiz.

La coordinación interinstitucional ha sido clave para sostener un ambiente seguro en esta temporada.

Finalmente, Ponce Sánchez subrayó que el trabajo conjunto entre corporaciones permite una respuesta más efectiva ante cualquier situación. Por ello, aseguró que estas acciones seguirán desarrollándose de manera constante en beneficio del bienestar de la población y la tranquilidad de las familias.