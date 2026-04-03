Tecnológico Nacional de México ofrece becas de inscripción

SABINAS, COAH.- Ramiro Flores Morales, director de la Escuela de Bachilleres del Norte, confirmó que el Tecnológico Nacional de México campus Región Carbonífera abrirá becas de inscripción para alumnos de bachillerato próximos a egresar con promedio mínimo de 8.5. El anuncio se dio tras una reunión con el director del Tecnológico, Luis Carlos Longares Vidal, y directivos de escuelas preparatorias de la Cuenca Carbonífera, como parte de las acciones de vinculación educativa del instituto.

De acuerdo con Flores Morales, Longares Vidal presentó cómo recibe el Tecnológico a los egresados de nivel medio superior —promedios, desempeño y áreas de oportunidad— y explicó que las becas buscan facilitar el ingreso sin costo de inscripción a quienes mantengan promedio de 8.5 o superior. La medida se enmarca en la promoción de la oferta académica del TecNM Carbonífera y su campaña de vinculación con preparatorias rumbo a su 35 aniversario.

Flores Morales subrayó la importancia del estímulo para jóvenes que quieren continuar estudios superiores y contrastó la actualidad, donde hay opciones públicas en la región, con décadas anteriores en que el acceso era más limitado. Dijo que no entendería que hoy alguien, pudiendo estudiar, no lo haga, cuando existen respaldo institucional y becas para cubrir inscripción.

En la reunión participaron directores de subsistemas de la región, que analizaron también resultados recientes del examen de admisión y acordaron reforzar talleres y cursos de apoyo en matemáticas, redacción y razonamiento analítico. Para Flores Morales, estas estrategias fortalecen la permanencia y el egreso de estudiantes que llegan al Tecnológico con bases más sólidas.

El mensaje a los bachilleres fue directo: mantener promedio, concluir el bachillerato y aprovechar la beca de inscripción. Con esta acción, el Tecnológico de la Región Carbonífera busca ampliar cobertura y consolidar una formación de calidad documentada en sus más de 6 mil egresados en tres décadas.