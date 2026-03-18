Ceremonia cívica en Múzquiz por el 88 Aniversario de la Expropiación Petrolera

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En la explanada de la Presidencia Municipal del Municipio de Múzquiz, se llevó a cabo la conmemoración por el 88 Aniversario de la Expropiación Petrolera.

La ceremonia cívica se realizó a través del Gobierno Municipal de Múzquiz, que preside la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, en coordinación con el 14° Regimiento de Caballería, la Dirección de Acción Cívica, instituciones educativas y sociedad civil.

Durante dicho acto, los presentes participaron en los honores al lábaro patrio, con la escolta de la UAC "Instituto Adolfo E. Romo" que encabeza la directora Verónica Falcón. Además, entonaron el Glorioso Himno Nacional Mexicano, interpretado por la Secundaria General "Gral. Lucio Blanco" T.M, además del Himno Coahuilense, quedando el discurso oficial a cargo de la maestra Felisa Gabriela Morales de la Garza.

Posterior a ello, alumnos del jardín de preescolar "Diego Guerra", participaron con la poesía "La Expropiación Petrolera" y, una narrativa a cargo de estudiantes de la Escuela Secundaria General "Gral. Lucio Blanco" T.V. En el marco del evento, se destacó que la Expropiación Petrolera, decretada en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, representa un símbolo de soberanía, unidad y justicia social para el pueblo mexicano.

Asimismo, se reiteró el compromiso del Gobierno Municipal de continuar trabajando en unidad para fortalecer el desarrollo de Múzquiz, impulsando acciones que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Con este tipo de actividades, el Ayuntamiento reafirma su compromiso de preservar la memoria histórica y fomentar los valores cívicos entre las nuevas generaciones.