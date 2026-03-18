Incendio destruye vivienda en la colonia Loma Blanca de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.– La noche se tornó caótica en la colonia Loma Blanca, luego de que un incendio de grandes proporciones arrasara por completo con una vivienda, dejando pérdidas totales para su propietario. El siniestro ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle del mismo nombre, donde vecinos detectaron intensas llamas que rápidamente se elevaron por encima del techo. Ante el temor de que hubiera personas atrapadas, realizaron el reporte de emergencia al 9-1-1.

Mientras el fuego avanzaba sin control, algunos habitantes de la zona se movilizaron para avisar a familiares del dueño, identificado como Ambrosio Guadalupe. Minutos después, el hombre llegó al sitio visiblemente alterado, pero ya era demasiado tarde: su hogar estaba prácticamente destruido.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y, debido al riesgo de colapso y posibles explosiones, impidieron que el afectado se acercara. Las labores para sofocar las llamas se intensificaron con el apoyo de varias unidades, sumando al menos tres camiones que trabajaron para evitar que el incendio se propagara a casas cercanas.

El área fue resguardada por autoridades, mientras decenas de personas se congregaban como espectadores de la tragedia. Entre las pérdidas también se reportó la muerte de una gallina que se encontraba dentro de la vivienda.

De acuerdo con el propietario, todo apunta a que un cortocircuito habría originado el incendio, que en cuestión de minutos lo dejó sin patrimonio.