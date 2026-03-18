Accidente de motocicleta deja a joven con lesiones graves

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un joven identificado como José Armando N sufrió la amputación parcial de tres dedos de la mano izquierda.

El hecho ocurrió mientras manipulaba la cadena de la motocicleta que conducía, lo que derivó en la grave lesión.

El percance tuvo lugar sobre la calle Presidente Juárez con Socorro, cuando el jovencito realizaba maniobras con la unidad.

Testigos señalaron que la cadena se atoró de manera inesperada, provocando que el joven quedara atrapado y resultara con las lesiones en su mano.

De inmediato, el herido fue trasladado al Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina", donde ingresó al área de urgencias para recibir atención médica especializada.

Su estado generó preocupación entre familiares y vecinos que acudieron al nosocomio.

Los médicos en turno fueron quienes atendieron al paciente y confirmaron el diagnóstico clínico y la condición del paciente a las autoridades policiacas, cumpliendo con el protocolo correspondiente.

Las autoridades locales exhortaron a la población a extremar precauciones al manipular motocicletas y sus componentes mecánicos, especialmente entre jóvenes, para evitar accidentes de este tipo que pueden tener consecuencias irreversibles.