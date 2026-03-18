Accidente múltiple en Arteaga deja a mujer lesionada

ARTEAGA, COAHUILA.– Un aparatoso accidente múltiple registrado la mañana de este miércoles en el libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura del kilómetro 6, generó un fuerte caos vial y dejó como saldo a una mujer lesionada.

De acuerdo con información preliminar, el incidente ocurrió cuando el conductor de un tráiler intentó realizar una maniobra de retorno sin las precauciones necesarias, lo que derivó en el impacto contra un vehículo Honda Accord, mismo que fue proyectado contra un Hyundai Grand i10.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Tras la colisión, una de las unidades salió de la carpeta asfáltica, mientras que los vehículos involucrados sufrieron daños considerables en su estructura, principalmente en la parte frontal y lateral.

Al lugar acudieron paramédicos de Bomberos de Arteaga, quienes brindaron atención a la conductora de uno de los automóviles. La mujer fue trasladada a un hospital privado, donde se reporta fuera de peligro.

Acciones de la autoridad

Elementos de corporaciones municipales y estatales tomaron conocimiento del accidente, en tanto que el presunto responsable no fue localizado, ya que habría abandonado el sitio tras el percance.

Impacto en la comunidad

Las labores de auxilio y el retiro de los vehículos ocasionaron el cierre de al menos dos carriles, lo que provocó un severo congestionamiento en esta importante vía que conecta los municipios de Arteaga y Ramos Arizpe.