Múzquiz inicia el Servicio Militar Nacional 2026 con valores cívicos

Múzquiz, Coah.– Con el firme compromiso de fortalecer los valores cívicos y el sentido de responsabilidad entre la juventud mexicana, se llevó a cabo la Ceremonia de Apertura del "1/er. Escalón 2026" del Servicio Militar Nacional, en las instalaciones del 14/o. Regimiento de Caballería Motorizada, perteneciente al Ejército Mexicano.

El acto fue presidido por el Coronel de Caballería E.M., Hugo Horacio Verdejo Salcedo, Comandante del Décimo Cuarto Regimiento de Caballería, quien destacó la importancia del Servicio Militar Nacional como una institución formadora de disciplina, valores y amor a la patria.

En representación del Gobierno Municipal de Múzquiz, asistió la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, quien reiteró el respaldo de la administración municipal a las acciones que fortalecen el civismo y la participación de la juventud en actividades que contribuyen al desarrollo social.

Asimismo, se contó con la presencia de autoridades municipales de la región, representantes de los ayuntamientos de San Juan de Sabinas y Sabinas, integrantes de la Junta Municipal de Reclutamiento, empresarios de la Región Carbonífera y medios de comunicación.

Durante la ceremonia se realizaron los Honores a la Bandera y la entonación del Himno Nacional Mexicano, en un marco de solemnidad y respeto, reafirmando el compromiso de los conscriptos con los símbolos patrios. Posteriormente, el Mayor de Caballería Edel López Carrasco dirigió las palabras alusivas, resaltando que el optimismo y la disciplina son pilares fundamentales en la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con México.

El evento concluyó con la despedida formal, agradeciendo la asistencia de autoridades y familiares que acompañaron a los jóvenes que inician esta nueva etapa de formación cívica y militar.

Con esta ceremonia, el Ejército Mexicano refrenda su compromiso de seguir formando generaciones con valores, honor y lealtad al servicio de la nación.