Accidente de mujer en Múzquiz: camioneta choca contra barda

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un percance vial se registró sobre la calle Zaragoza, en el cruce con Niños Héroes, a la altura de Fluorita. El hecho movilizó a las corporaciones de seguridad y auxilio, luego de que una camioneta se impactara contra una barda.

De acuerdo con el reporte, la unidad involucrada fue una camioneta Ford Explorer, color azul, modelo 1999, que terminó con daños considerables tras el choque.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron como primeros respondientes para asegurar el área y brindar apoyo a las personas afectadas.

La conductora fue identificada como Rosa Alicia N, de 59 años de edad, quien viajaba acompañada de Gloria Estefanía, una menor de 11 años. De acuerdo a las primeras indagatorias, la mujer perdió el control del volante, lo que ocasionó que la camioneta se estrellara contra la pared. Ambas ocupantes fueron atendidas en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja.

El personal de auxilio brindó atención médica inmediata a las personas, quienes resultaron con fuerte crisis nerviosa. Posteriormente, se evaluó la necesidad de trasladarlas a un hospital para una revisión más detallada, mientras se mantenía el resguardo del área para evitar otro incidente.

Finalmente, elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal a cargo del director José Ponce Sánchez, recabaron la información necesaria para elaborar el Informe Policial Homologado, con el fin de esclarecer las circunstancias del accidente y deslindar responsabilidades.

El hecho generó expectación entre transeúntes, quienes observaron las labores de rescate y seguridad en el lugar.