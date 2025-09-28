Investigación en Curso por Accidente Vial en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La noche del sábado se registró un aparatoso accidente en el cruce de las calles Manuel Acuña y Morelos, donde un motociclista identificado como Dylan N y un peatón de nombre Henry Obed N resultaron lesionados.

Ambos fueron atendidos en el lugar por paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana a cargo de la coordinadora operativa Silvia Contreras Daniel, quienes les brindaron atención prehospitalaria antes de trasladarlos al hospital más cercano para su valoración médica.

De acuerdo con testigos presenciales, el motociclista circulaba por la calle Manuel Acuña a bordo de una motocicleta marca Itálica. Al incorporarse a la arteria Morelos, en vía libre, se impactó contra una camioneta Chevrolet, provocando el accidente.

Durante el choque, un joven que se encontraba en las inmediaciones fue alcanzado por la motocicleta. El afectado sufrió golpes en el rostro y diversas partes del cuerpo, por lo que también fue atendido por los servicios de emergencia.

El incidente generó una rápida movilización de los cuerpos de auxilio, quienes trabajaron para estabilizar a los heridos y despejar la zona. Las autoridades locales iniciaron las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar las causas exactas del accidente.

Este hecho pone de relieve la importancia de conducir con precaución y respetar los señalamientos viales, especialmente en zonas de alto tránsito.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantener una actitud responsable al volante para evitar tragedias que pongan en riesgo la integridad de los habitantes.