Cinturón le salva la vida

SABINAS, COAHUILA.- Gracias a que traía puesto el cinturón de seguridad, Humberto Aldana Marmolejo salvó la vida luego de volcar el vehículo que conducía por la carretera federal 57 con rumbo a Gómez Palacio Durango, de donde es originario.

Fue aproximadamente a las 10:00 horas cuando se reportó una volcadura de un auto sedán en el kilómetro 97 de la carretera federal 57, tramo Sabinas-Monclova, hasta donde arribaron paramédicos de la Cruz Roja para brindar los primeros auxilios a Humberto Aldana Marmolejo de 55 años.

Gracias a que el conductor del vehículo Volkswagen clásico, modelo 2015 color gris, con placas de circulación MJR-88-85 del Estado de México, portaba el cinturón de seguridad, resultó ileso, logrando salir por su propio pie del vehículo.

De acuerdo con el mismo conductor, la volcadura sobrevino tras un descuido al volante que lo hizo salir por un instante de la carretera hacia su derecha, por lo que la tratar de reincorporarse a la capa asfáltica perdió el control.

Aldana Marmolejo había salido a las primeras horas de la mañana de Acuña con destino a Gómez Palacio, Durango, lugar donde radica.

Elementos de la Policía Federal Preventiva tomaron nota del accidente y ordenaron el traslado del vehículo al corralón municipal.