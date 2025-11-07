Claudia Garza Iribarren anuncia Programa Mejora en Sabinas

SABINAS, COAH.- La Coordinación del Programa Mejora en Sabinas anunció la disponibilidad de varios programas de apoyo para las familias de la localidad. Entre los programas ofrecidos se encuentran el cemento, pintura e impermeabilizante a bajo costo, así como el programa de mini split a precio especial por fin de temporada.

De acuerdo con Claudia Garza Iribarren, titular de la dependencia, el cemento se ofrece a un precio de 220 pesos, con un límite de hasta 10 bultos por familia. El impermeabilizante se vende a 580 pesos el bote de 19 litros, y la pintura de 19 litros está disponible en 460 pesos. Garza Iribarren destacó que estos precios son muy bajos en comparación con el mercado.

En especial, se destacó el programa del mini split a bajo costo, con un modelo de una tonelada y luz de 110 volts en 4,250 pesos, y un modelo inverter en 5,300 pesos. Estos precios son muy atractivos para las familias que buscan mejorar su hogar.

La encargada del Programa Mejora, Claudia Garza Iribarren, invitó a las familias interesadas a acudir a la oficina ubicada en la calle Zaragoza para solicitar estos beneficios. La oficina atiende en horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde.

El Programa Mejora busca apoyar a las familias de Sabinas para que puedan mejorar su hogar y calidad de vida. Se espera que estos programas sean de gran ayuda para las familias que buscan mejorar su situación económica y vivir en un entorno más digno.