Claudia Garza encabeza jornada de pega de calcas en Sabinas

Sabinas, Coah. - En medio de un ambiente de entusiasmo, participación ciudadana y una gran convocatoria que convirtieron el crucero de Paseo de Los Leones y Hermenegildo Farias en una fiesta llena de colorido, gritos y porras, la candidata a diputada local por el Distrito 3 de la Alianza Ciudadana por la Seguridad PRI-UDC, Claudia Garza, encabezó una exitosa jornada de pega de calcas y exposición de su proyecto, actividad en la que estuvo junto con su familia y su compañera de fórmula, Maricarmen de León, recibiendo una positiva respuesta por parte de la ciudadanía.

Al filo de las 11:30 de la mañana, simpatizantes y militantes del distrito se dieron cita para participar en este acto multitudinario que se convirtió en una verdadera fiesta democrática, marcada por el ánimo, la música, las porras y el constante acercamiento con las familias y automovilistas que transitaban por el lugar.

Durante la actividad, Claudia Garza y Maricarmen de León saludaron personalmente a cientos de ciudadanos, escuchando sus inquietudes y compartiendo las principales propuestas que impulsan como parte de la Alianza Ciudadana por la Seguridad PRI-UDC, enfocadas principalmente en fortalecer la seguridad, mejorar los servicios públicos y generar mayores oportunidades para las familias del Distrito 3.

La pega de calcas y microperforados tuvo una respuesta sumamente favorable, ya que los automovilistas accedieron de manera voluntaria a portar el material de campaña en sus vehículos como muestra de apoyo y confianza hacia el proyecto que encabezan ambas candidatas. Entre muestras de afecto, saludos y expresiones de respaldo, quedó de manifiesto el creciente ánimo ciudadano que ha venido consolidándose a lo largo de la campaña.

Claudia Garza agradeció las muestras de apoyo recibidas y destacó que el respaldo de la gente representa el principal impulso para continuar recorriendo cada colonia, barrio, ejido y sector del distrito, llevando un mensaje de cercanía, compromiso y resultados.

"Nos llena de alegría ver cómo cada vez más ciudadanos se suman a este proyecto. Hoy vivimos una gran jornada donde quedó demostrado que la gente quiere propuestas, cercanía y trabajo en equipo para seguir construyendo un mejor futuro para nuestras familias", expresó la candidata.

Por su parte, Maricarmen de León reconoció la participación de los simpatizantes y aseguró que seguirán trabajando con intensidad para mantener el contacto directo con la ciudadanía y fortalecer una campaña cercana a las necesidades reales de la población.

El evento se desarrolló en un ambiente familiar y de convivencia, donde además participaron jóvenes, mujeres, adultos mayores y representantes de distintos sectores sociales que refrendaron su confianza en la fórmula integrada por Claudia Garza y Maricarmen de León.

Con este tipo de actividades, la campaña de la Alianza Ciudadana por la Seguridad continúa consolidando presencia y sumando voluntades en el Distrito 3, fortaleciendo el compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía para impulsar soluciones y resultados que beneficien a todas las familias.