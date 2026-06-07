Desaparecen a mujer del listado nominal

Alicia, una mujer de 69 años de edad, se quedó sin poder ejercer su derecho al voto este domingo, luego de que su nombre no apareciera en la Lista Nominal del Instituto Nacional Electoral (INE) en la casilla ubicada en la escuela Jaime Torres Bodet, en la colonia Praderas.

La ciudadana acudió a la seccional 1899 —antes identificada como 0431—, la cual fue recientemente dividida en seis secciones como parte de una actualización electoral. Sin embargo, tras revisar en cada uno de los listados correspondientes, su registro no fue localizado.

Pese a contar con su credencial para votar vigente, Alicia no pudo emitir su sufragio, situación que calificó como inédita en su vida, ya que aseguró que siempre había participado en los procesos electorales.

Explicó que, debido a su estado de salud, le es complicado trasladarse a largas distancias, pues presenta dificultades para caminar.

Durante años votó en la misma sección, pero en esta ocasión, además de no aparecer en la lista, no recibió orientación clara sobre dónde debía acudir para ejercer su voto.

"Es la primera vez que no voto, no porque no quiera, sino porque no puedo moverme hasta un lugar que ni siquiera sé dónde está", expresó.

Alicia señaló que, pese a los esfuerzos realizados y la búsqueda en las distintas listas, ninguna autoridad electoral logró darle una solución.

Indicó que no fue la única afectada, ya que otras personas en la misma casilla enfrentaron una situación similar, sin que el personal del INE pudiera resolver el problema en el momento.