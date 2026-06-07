Molesta a votantes el cambio de seccionales

La reconfiguración del seccional 0431, de Praderas, que se ubicaba en la escuela Jaime Torres Bodet ahora identificado como 1899 y dividida en seis secciones, generó confusión y molestia entre ciudadanos que acudieron a votar este domingo. Votantes señalaron que los cambios no fueron comunicados de manera clara, lo que provocó que muchos no aparecieran en los listados de las casillas donde tradicionalmente emitían su sufragio, siendo canalizados a otros puntos de votación ubicados incluso en distintas colonias.

Hugo Puente, uno de los ciudadanos afectados, manifestó su inconformidad ante la falta de información y la desorganización. "Siempre he votado aquí, vivo a dos cuadras, no sé cuál es el plan o artimaña. De mi parte no voy a votar, no sé ni dónde es, me mandan a buscarla. Se supone que se debió haber informado con tiempo, pero nadie sabe nada, no se vale", expresó. Indicó que, tras no ser localizado en la casilla correspondiente, fue enviado a otros sectores sin claridad sobre su ubicación exacta. "Me mandan al Mezquital, aparentemente es una casa particular. Que se queden con el voto y que le vaya bien a quien gane, no iré a ninguna parte", añadió.

El ciudadano también señaló el desgaste que implica trasladarse de un punto a otro sin certeza, especialmente al acudir acompañado de su familia. "Sí desgasta andar de un lado a otro, hasta traje al niño y no hay nada, ni cómo mostrarle cómo se hace. De alguna manera te informa el INE, pero primero me habían mandado a la Otilio Montaño y ahora al Mezquital, cuando yo votaba en el seccional 0431", comentó.

Confusión en votantes de Praderas

De acuerdo con los testimonios, la falta de orientación oportuna por parte del personal del Instituto Nacional Electoral (INE) contribuyó a la inconformidad de los electores, quienes en algunos casos optaron por no emitir su voto ante la incertidumbre.