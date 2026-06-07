Advierte PRI denuncias y consecuencias legales

Con advertencias de consecuencias jurídicas y posibles órdenes de aprehensión, el PRI en Coahuila anunció que dará acompañamiento legal a ciudadanos que denunciaron presuntas acciones para inhibir el voto durante la jornada electoral, además de los hechos de violencia registrados en Múzquiz relacionados con el candidato del PT, Tony Flores.

Acciones del PRI en Coahuila

El delegado regional del PRI, Sergio Sisbeles, aseguró que en la entidad no se permitirán actos que alteren la paz social ni acciones que busquen intimidar al electorado mediante amenazas o desinformación. "Morena ha olvidado que vivimos en un Estado de Derecho y como tal, hay consecuencias jurídicas ante estos actos que irrumpen a la tranquilidad y a la paz".

Apoyo legal a ciudadanos

El priista sostuvo que Coahuila se mantiene como una entidad con estabilidad y respeto a la legalidad, por lo que invitó a quienes se consideren afectadas a presentar las denuncias ante las autoridades. Asimismo, indicó que el equipo jurídico del Comité Directivo Estatal del PRI ya mantiene contacto con ciudadanos y militantes que reportaron afectaciones a lo largo de la jornada electoral, con el objetivo de brindar asesoría legal y acompañamiento en la integración de querellas.

"Existirá justicia, el grupo de abogados ha estado en comunicación con algunos ciudadanos que buscan el cobijo del partido, y se les brindará servicio jurídico para proceder ante estos actos de barbarie".

Investigación sobre documentos apócrifos

En cuanto a la circulación de presuntos oficios apócrifos atribuidos a la Fiscalía General de la República, los cuales habrían sido utilizados para desalentar la participación ciudadana, Sisbeles Alvarado afirmó que la Fiscalía General del Estado ya integró elementos dentro de una carpeta de investigación por la posible comisión de delitos electorales. "La Fiscalía General del Estado ya procedió en la integración de los elementos del tipo penal. Está tipificado como delito este engaño que quisieron hacer los de Morena", afirmó.

Aunque evitó revelar mayores detalles por la secrecía de las investigaciones, adelantó que más adelante podrían darse a conocer resultados e incluso órdenes de aprehensión derivadas de estos hechos.