Suman 600 cateos en Coahuila contra narcomenudeo

La Fiscalía General del Estado de Coahuila ha realizado alrededor de 600 cateos en lo que va del año, principalmente como parte de acciones contra el narcomenudeo y de investigaciones iniciadas a partir de denuncias ciudadanas.

Federico Fernández Montañez, fiscal general del estado, explicó que estas diligencias se sustentan en líneas de investigación e indicios que permiten solicitar ante un juez las órdenes de cateo correspondientes.

Adelantó que el ritmo de los operativos podría llevar a la Fiscalía a establecer un nuevo récord anual de cateos, particularmente por los aseguramientos de droga, armas e inmuebles.

El funcionario destacó además la participación coordinada del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina en los operativos realizados junto con la Fiscalía estatal.

¿Qué declaraciones hizo el fiscal sobre los cateos?

Fernández Montañez aclaró que los cateos efectuados durante el fin de semana en Ramos Arizpe, relacionados con ductos provenientes de Santa Catarina, forman parte de una investigación diferente y no corresponden a la estrategia general de cateos.

Detalles confirmados sobre las investigaciones en Saltillo

En relación con los dos inmuebles ubicados al norte de Saltillo, donde aparentemente operaban casas de masajes, el fiscal señaló que las investigaciones han revelado una situación más compleja de la que inicialmente se había previsto.

Explicó que las indagatorias comenzaron a partir de una denuncia por violencia presentada por una víctima. Durante el desarrollo de la investigación fueron encontrados videos y otros indicios que llevaron a considerar la posible comisión de diversos delitos.

Como parte de las diligencias, durante el fin de semana se realizaron dos cateos de manera simultánea. Los operativos permitieron obtener nuevos testimonios, declaraciones y evidencia que serán incorporados a la investigación.

Fernández Montañez confirmó que una persona ya fue detenida mediante una orden de aprehensión. Agregó que se trata también de un objetivo prioritario para autoridades de Chihuahua, debido a su presunta participación en delitos de extorsión.

Además, existen otras órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar vinculadas con el mismo caso.

El fiscal precisó que, hasta este momento, la Fiscalía no ha determinado que exista una red criminal, aunque sí identificó un "entramado" y un núcleo que aparentemente comenzaba a operar en Coahuila.

Respecto a las mujeres identificadas durante las indagatorias, señaló que las víctimas que han rendido declaración hasta ahora son de Coahuila, al igual que los participantes y probables responsables.

Por ahora, agregó, no se tienen identificados otros domicilios para efectuar nuevos cateos relacionados específicamente con los dos inmuebles de Saltillo, aunque las investigaciones continúan.