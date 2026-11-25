MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Secretario de Gobierno en el Estado de Coahuila, Oscar Pimentel González, habló sobre el Tercer Informe del gobernador Manolo Jiménez Salinas, que fue muy fructífero con importantes obras y acciones para todo Coahuila.

Indicó que esta entidad, sigue siendo referente a nivel nacional en materia de seguridad, gracias al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, el Ejército, la Guardia Nacional, las fiscalías y las policías municipales, y ese es uno de los principales ejes que se destacaron en el informe.

Seguridad en Coahuila

Señaló que otro de los temas fundamentales es el desarrollo económico, con la llegada de nuevas inversiones y la generación de empleos, así como el fortalecimiento de los programas sociales a través de Mejora Coahuila, que ha permitido llegar a todos los rincones del estado con apoyos directos a las familias más vulnerables.

Avances en desarrollo económico

Destacó que el gobernador Manolo Jiménez Salinas ha mantenido cercanía con la gente, con un gobierno de territorio, recorriendo los 38 municipios y atendiendo de manera directa las necesidades de la ciudadanía.

Finalmente, indicó que el informe se presentó de manera ordenada y transparente, dando cuenta del trabajo realizado en este segundo año de administración, con resultados concretos que posicionan a Coahuila como uno de los mejores estados para vivir en México.