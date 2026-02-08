Contactanos
Coahuila

Convocan a jóvenes a elecciones con su voto

Con más del 30% del padrón electoral, los jóvenes entre 18 y 29 años son clave para el futuro político de Coahuila.

Por Carlos Macias - 08 febrero, 2026 - 09:41 p.m.
Convocan a jóvenes a elecciones con su voto
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SABINAS, COAH.- La Red de Jóvenes por México en Coahuila, liderada por Iván Terashima, se prepara para jugar un papel importante en el próximo proceso electoral. Con más del 30% del padrón electoral y el 50% de los votantes entre 18 y 29 años, los jóvenes serán fundamentales en la elección de Manolo Jiménez. "Es importante concientizar a los jóvenes que Coahuila es un estado seguro, con crecimiento económico y calidad de vida, gracias a los gobiernos priistas que saben gobernar con carácter y resultados", dijo Terashima. La organización está llevando a cabo talleres y capacitaciones en todos los municipios para informar a los jóvenes sobre la importancia de su participación.

      Los jóvenes son uno de los sectores que más se informan antes de votar, y es fundamental que se den cuenta de los logros del gobierno priista en Coahuila. "Aquí se puede transitar por las noches con seguridad, podemos andar por las carreteras con tranquilidad, y llegar a nuestros hogares sin problemas", agregó Terashima.

      Acciones de la Red de Jóvenes por México

      La Red de Jóvenes por México en Coahuila está renovando sus comités en todo el estado y ha entregado nombramientos a los presidentes de los 38 municipios. "Esto viene a fortalecer al PRI y a demostrar que los jóvenes estamos listos para ocupar puestos importantes y tomar decisiones que le den rumbo a Coahuila", dijo Terashima.

      Importancia del voto juvenil en Coahuila

      La organización busca que los jóvenes se unan a la causa y participen en el proceso electoral. "Es importante que los jóvenes nos demos cuenta de que aquí en Coahuila se ha gobernado muy bien, se han dado buenos resultados, y se está llevando a Coahuila al siguiente nivel", concluyó Terashima.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados