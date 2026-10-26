Gobierno de Coahuila apoya con mobiliario a escuelas de Múzquiz

VILLA DE PALAÚ, COAH.- A través del Gobierno del Estado de Coahuila, están por concluir la primera etapa de entrega de mobiliario en los sectores educativos de nivel básico.

Lo anterior fue informado por la maestra Nélida Santos Galván, directora de Servicios Educativos en los municipios de San Juan de Sabinas y Múzquiz.

Señaló que, precisamente, realizaron este pasado lunes la entrega de beneficios en el jardín de preescolar "María Elisa Romo", dotándolo de diversos mobiliarios como mesas y sillas.

De igual forma, en la escuela primaria "Club de Leones" de Palaú entregaron mesas y sillas, con una inversión muy considerable por parte del Gobierno del Estado.

Indicó que agradecen al ingeniero Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila, por este gran apoyo, por estar al pendiente y por recibir las gestiones de los directores donde plasman sus necesidades de mobiliario, ya que con toda responsabilidad y compromiso hacen esa gestión.

Citó que, tocante a esta etapa, en el municipio de Múzquiz son once planteles los que han resultado beneficiados con tan importante respaldo, donde además mejoran la infraestructura educativa con la construcción de techumbres como en la escuela "Benito Juárez" de esta villa, donde estuvo presente la alcaldesa, Laura Jiménez Gutiérrez, para hacer la entrega de la techumbre ya concluida, lo que tiene muy contentos a padres de familia, maestros y alumnos.