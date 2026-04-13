Colectivo de Buscadores se organiza para encontrar desaparecidos en Coahuila

VILLA DE AGUJITA, COAH.- Raúl Navarro Anguiano, presidente del Colectivo de Buscadores de la Región Carbonífera, informó que se encuentran en proceso de formalizar la Asociación Civil que dará estructura legal a su agrupación. Explicó que el objetivo no solo es la búsqueda de personas desaparecidas por hechos delictivos, sino también atender casos de quienes, por alguna enfermedad, salen de sus hogares sin rumbo y de quienes viven en situación de calle, muchos de ellos originarios de otros estados.

Navarro Anguiano señaló que en la región han detectado personas en indigencia cuyo origen se desconoce y que podrían tener denuncias de desaparición en otras entidades. Recordó un caso ocurrido hace varios años en Nueva Rosita, donde un hombre que deambulaba fue atropellado y, tras el hecho, recobró la memoria e identificó su identidad. "¿Cuántas personas vemos así y no sabemos si son de aquí, del estado o de otro punto de la República?", cuestionó.

El colectivo también enfocará esfuerzos en migrantes que, en años anteriores, quedaron varados en la zona durante su trayecto hacia Estados Unidos. Indicó que si se localiza algún indicio de personas que lamentablemente perdieron la vida, se dará seguimiento oportuno para que la autoridad realice la identificación y notifique a las familias correspondientes.

Sobre la motivación para conformar la agrupación, el entrevistado compartió que hace seis años vivió la desaparición de su madre. Aunque logró localizarla, desafortunadamente ya había fallecido. Esa experiencia, dijo, le dejó claro el dolor y la preocupación que enfrentan las familias, así como la necesidad de evitar la revictimización durante los procesos de búsqueda.

Navarro Anguiano añadió que el colectivo busca crear una red de comunicación con otras entidades para cruzar información sobre denuncias de desaparición y facilitar el regreso de personas a sus hogares. El proyecto contempla documentar cada caso y trabajar de manera coordinada con autoridades para dar certeza a las familias que siguen buscando a un ser querido.