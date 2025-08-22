Alcaldesa de Múzquiz encabeza entrega de patrullas y equipamiento

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez encabezó una ceremonia en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, donde se entregaron dos nuevas patrullas, equipo táctico y uniformes a los elementos de la corporación. El acto contó con la presencia del subsecretario de Gobierno, Francisco Tobías, quien asistió en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Durante el evento, la alcaldesa presentó oficialmente al comandante Jesús José Ponce Sánchez como nuevo titular del Mando Coordinado en Múzquiz. En su mensaje, destacó la trayectoria del comandante y expresó plena confianza en su capacidad para fortalecer las estrategias de seguridad, prevención y proximidad con la ciudadanía.

Jiménez Gutiérrez subrayó que la renovación del parque vehicular y la entrega de uniformes representan un avance significativo en las condiciones laborales de los policías, además de reflejar el compromiso institucional con la protección de la comunidad. Instó a los elementos a portar el uniforme con orgullo, respeto y responsabilidad.

La incorporación de nuevas patrullas busca mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias y reforzar la presencia policial en colonias y zonas rurales. La alcaldesa enfatizó que una corporación equipada y profesional es clave para preservar la paz y atender con eficacia las necesidades de los ciudadanos.

Finalmente, la edil agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas por su respaldo a las acciones de seguridad en el municipio, destacando que el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno ha permitido consolidar a Múzquiz como una comunidad más fuerte, segura y preparada para enfrentar los retos del presente.