Combaten incendios en Canadá

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Cinco brigadistas de Coahuila forman parte de las cuadrillas contra incendios que combaten el fuego desde el mes de julio en el país de Canadá.

Hasta el momento los siniestros han arrasado con por lo menos 3 hectáreas de suelo, una cifra muy por encima del último récord que tenía el país norteamericano.

Julio Alberto Carrera Treviño de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas dio a conocer lo anterior argumentando que está por salir a Canadá otro combatiente del Municipio de Múzquiz en apoyo a la emergencia.

Anteriormente partieron 4 elementos más de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) los cuales participaron en los despliegues internacionales.

Se tiene conocimiento que los virulentos fuegos, siguen asolando Canadá, desde Quebec en el este a Columbia Británica en el Oeste.