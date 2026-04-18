Cabalgata Múzquiz 2026 historia, color y tradición

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Más de 10 mil personas, entre cabalgantes y espectadores, se dieron cita en la tradicional Cabalgata Ganadera Múzquiz 2026, un evento que reafirma las raíces y costumbres de esta ciudad.

La jornada estuvo marcada por un ambiente festivo y familiar, donde la comunidad se volcó a las calles para observar el paso de los jinetes en su recorrido.

La alcaldesa y la celebración

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez encabezó el contingente, acompañada por Tammy I, Reina de la Expoasis Ganadera, y el presidente de la Asociación Ganadera Local, Apolinar Guajardo Falcón. Su presencia dio realce a la celebración, que cada año se consolida como uno de los eventos más esperados en la región.

El recorrido inició en el Parque Recreativo La Cascada, avanzando por el Centro Histórico, la carretera Múzquiz-Boquillas y culminó en las instalaciones de la Asociación Ganadera Local.

A lo largo del trayecto, familias completas —niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad— disfrutaron del espectáculo, al que también acudieron turistas provenientes de distintos estados del país y de Estados Unidos.

Ambiente festivo y seguridad

La música en vivo, los campamentos instalados con anticipación a los costados de la carretera y la expectativa en la zona centro dieron colorido a la cabalgata. Cabe destacar que los participantes respetaron la ley seca, evitando el consumo de bebidas alcohólicas durante el recorrido, lo que permitió que la celebración transcurriera sin incidentes.

La seguridad estuvo garantizada por corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno, además de cuerpos de emergencia como la Cruz Roja y Protección Civil, quienes permanecieron atentos en todo momento.

Gracias a esta coordinación, la Cabalgata Ganadera Múzquiz volvió a ser un éxito rotundo, reafirmando su lugar como una de las tradiciones más importantes de la región.