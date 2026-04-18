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Coahuila

Instituto CAPE celebra con éxito el evento Business Kids 2026 en Nava

Niñas y niños presentan innovadores proyectos y fomentan el espíritu empresarial desde temprana edad.

Por Alberto Ibarra Riojas - 18 abril, 2026 - 10:43 a.m.
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      Nava, Coah. — La creatividad, el entusiasmo y el espíritu emprendedor de la niñez local quedaron de manifiesto durante la realización del evento Business Kids 2026, organizado por el Instituto CAPE, donde niñas y niños presentaron sus propios proyectos de negocio.

      El evento Business Kids 2026

      Durante la jornada, los participantes instalaron pequeños stands en los que ofrecieron diversos productos y servicios, explicando a los asistentes el proceso detrás de sus ideas, así como el trabajo y la dedicación que implica sacar adelante un emprendimiento desde temprana edad.

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      Importancia de la convivencia familiar

      El evento permitió generar un espacio de convivencia familiar, donde padres de familia y visitantes reconocieron el esfuerzo de cada uno de los menores, destacando la importancia de fomentar habilidades como la responsabilidad, la creatividad y la iniciativa.

      Además, se brindó apoyo a las y los participantes como una forma de incentivar su desarrollo, motivándolos a continuar fortaleciendo sus proyectos y a creer en sus capacidades para emprender en el futuro.

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