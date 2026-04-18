Impulsan inclusión y orientación sobre autismo en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Con el objetivo de fomentar la inclusión y brindar herramientas a las familias, se llevó a cabo una conferencia sobre el autismo dirigida a padres de familia de esta ciudad.

La ponencia, titulada "El trabajo en equipo para impulsar el desarrollo de nuestros niños", fue impartida por el maestro Luis Gabriel Sánchez, especialista en el tema proveniente de la capital del país.

El evento fue organizado por la asociación Neurosense en coordinación con una institución educativa local, quienes acercaron información y orientación a las familias interesadas en comprender mejor esta condición.

La conferencia organizada por Neurosense busca fomentar la inclusión de niños con autismo en Ciudad Acuña.

Durante su participación, el expositor señaló que el autismo ha registrado un incremento en su detección, ya que anteriormente se presentaba un caso por escuela, mientras que actualmente pueden identificarse hasta tres casos por salón.

Luis Gabriel Sánchez destaca el aumento en la detección de casos de autismo en escuelas de Ciudad Acuña.

Asimismo, destacó que en México se continúa trabajando para fortalecer la inclusión de niñas y niños con autismo, subrayando la importancia de la participación conjunta entre padres, docentes y especialistas para impulsar su desarrollo.