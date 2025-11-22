Conalep Coahuila cierra 2025 como líder nacional en titulación

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.— A pocas semanas de concluir el año 2025, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en Coahuila celebra destacados logros a nivel nacional.

El ingeniero Alfio Vega de la Peña, director general del sistema en la entidad, informó que recientemente se dieron a conocer los resultados del desempeño de los planteles en todo el país, donde Coahuila volvió a posicionarse como líder en titulación.

Con un impresionante 99.9 por ciento de egresados titulados, Conalep Coahuila mantiene el primer lugar nacional en este rubro, consolidando su compromiso con la formación técnica de calidad.

Este resultado refleja el esfuerzo conjunto de estudiantes, docentes y personal administrativo, quienes han trabajado de manera coordinada para alcanzar este nivel de excelencia.

¿Cuáles son los logros de Conalep Coahuila?

Además del liderazgo en titulación, el sistema Conalep en Coahuila también encabeza la lista nacional en cuanto al menor índice de abandono escolar, un indicador clave en la permanencia y éxito académico de los alumnos.

En eficiencia terminal, que mide el porcentaje de estudiantes que concluyen sus estudios en tiempo y forma, la entidad ocupa el segundo lugar a nivel nacional.

"Esto nos dice que el trabajo que se está realizando gracias a los directores, al personal administrativo y a los maestros, es producto de estos resultados", expresó Vega de la Peña, reconociendo el compromiso y la dedicación de toda la comunidad educativa que conforma el sistema Conalep en el estado.

¿Qué significa este liderazgo para Coahuila?

Estos logros reafirman el papel de Coahuila como referente nacional en educación técnica y fortalecen la confianza de padres de familia y estudiantes en una institución que continúa apostando por la calidad, la permanencia y la formación integral de sus jóvenes.