Detienen a sujeto por agredir a policías con su perro pitbull en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un operativo de Seguridad Pública Municipal terminó en una violenta confrontación luego de que un individuo identificado como Jesús Gustavo N., alias "El Tavo", agrediera a elementos policiacos que acudieron a atender un reporte de violencia familiar.

El sujeto, de 35 años de edad, no solo amenazó verbalmente a los oficiales, sino que además soltó a su perro pitbull, el cual atacó a uno de los uniformados.

¿Qué ocurrió?

El director del Mando Coordinado, José Ponce Sánchez, informó que los hechos ocurrieron sobre la calle Zaragoza, entre Victoria e Hidalgo, donde inicialmente se reportó una riña entre "El Tavo" y su cuñado, derivada de viejas rencillas.

Al llegar los agentes, el individuo se mostró agresivo y envalentonado, desatando a su can para que atacara a los oficiales.

Durante el altercado, el oficial Jorge Luis N. fue mordido en la pierna derecha por el pitbull, mientras el agresor intentaba huir del lugar. En su intento de escape, trató de introducirse a un predio que anteriormente funcionaba como cremería, pero al intentar brincar una barda, cayó al suelo, lo que permitió su captura por parte de los elementos de seguridad.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Tras ser asegurado, Jesús Gustavo N. fue puesto a disposición de la Agencia Investigadora del Ministerio Público, donde enfrentará cargos por los delitos de lesiones y amenazas.

Las autoridades confirmaron que el detenido será procesado conforme a la ley por su conducta violenta y el uso de su mascota como medio de agresión.

El oficial lesionado recibió atención médica inmediata y se reporta fuera de peligro. Las autoridades reiteraron su compromiso de actuar con firmeza ante cualquier acto que ponga en riesgo la integridad de los cuerpos de seguridad y de la ciudadanía.