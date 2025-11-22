Fallece hombre de 79 años tras ser arrollado por motocicleta en Saltillo

Un hombre de 79 años perdió la vida tras ser arrollado por una motocicleta la noche del viernes en la colonia Valle Poniente. El presunto responsable es un joven de 17 años, identificado como David Sebastián N.

El accidente ocurrió alrededor de las 9:30 de la noche sobre la calle Federalismo, cuando el menor circulaba en una motocicleta Italika 150 y, al pasar por la zona, impactó a Manuel Sánchez Ortíz, quien intentaba cruzar la vía.

Paramédicos atendieron al motociclista, quien presentó múltiples golpes y fue clasificado en código amarillo. El adulto mayor fue trasladado de urgencia al Hospital General de Saltillo, donde permaneció en el área de shock; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció alrededor de las 7:30 de la mañana de este sábado.

¿Qué ocurrió?

La carpeta de investigación quedó en manos del Ministerio Público, quien inició el proceso por el delito de homicidio culposo contra el adolescente involucrado.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades locales han comenzado a investigar las circunstancias del accidente, buscando esclarecer los detalles que llevaron a la tragedia. Se espera que el joven enfrentará las consecuencias legales pertinentes tras el incidente.