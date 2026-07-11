Rinden homenaje a los mineros y celebran el 92 aniversario del sindicalismo en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.– El Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas, encabezado por el alcalde Óscar Ríos Ramírez, realizó la ceremonia conmemorativa por el Día del Minero frente al monumento ubicado sobre el bulevar Adolfo López Mateos, en Nueva Rosita. Durante el acto también se conmemoró el 92 aniversario del sindicalismo en México.

La ceremonia reunió a autoridades municipales, representantes sindicales y familiares de los mineros de Pasta de Conchos para rendir homenaje a quienes, con su esfuerzo, disciplina y valentía, han contribuido al desarrollo de la Región Carbonífera de Coahuila y del país. Como parte del protocolo se realizaron guardias de honor, con la presencia del delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero, Javier Martínez Valdez, así como de familiares de los trabajadores de Pasta de Conchos.

La ceremonia conmemorativa se llevó a cabo frente al monumento en el bulevar Adolfo López Mateos.

El secretario del Ayuntamiento, profesor Fernando Mondragón Aguilar, destacó que el carbón dio origen a Nueva Rosita, atrajo a miles de familias y convirtió a la ciudad en uno de los pilares del desarrollo de la Región Carbonífera. Señaló que la minería representa una forma de vida transmitida de generación en generación y reconoció el esfuerzo, la disciplina y la responsabilidad de quienes han fortalecido a la comunidad con su trabajo.

Asimismo, a nombre de la administración municipal 2025-2027, expresó su reconocimiento a las y los mineros en activo y recordó a quienes han perdido la vida en el desempeño de esta labor. Subrayó que su legado permanece en la memoria de Nueva Rosita y reiteró el compromiso de promover condiciones laborales cada vez más dignas y seguras para el gremio.

El secretario del Ayuntamiento destacó la importancia del carbón para el desarrollo de Nueva Rosita.

Durante la ceremonia, el historiador de la Región Carbonífera, profesor Ramiro Flores Morales, ofreció una reseña sobre los orígenes del Sindicato Nacional y recordó a quienes impulsaron la actividad minera en la región. Al evento también asistieron la síndica de mayoría, Yolanda Garza González; la síndica de minoría, Cristina Janeth Haro; el regidor Ulises Cárdenas; el teniente Roy Escalera Lara, del 14 Regimiento de Caballería Motorizado; el doctor Diego Martínez Carrillo; el ingeniero Juan José Gerardo Lara, y el maestro Diego Saúl Garduño Guzmán, delegado de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

El historiador Ramiro Flores Morales recordó los orígenes del Sindicato Nacional en la región.