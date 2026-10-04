Avanza construcción de planta ERAN en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, Coah.- El licenciado Adrián Sandoval, director de Fomento Económico en el ayuntamiento del municipio de San Juan de Sabinas, informó que las dos plantas que construye la empresa ERAN a un costado de la carretera federal 57 registran un avance importante en obra civil.

Explicó que el proyecto original contemplaba una sola nave de cien mil pies cuadrados, pero se dividió en dos. Una de cuarenta mil pies que será la línea de producción y la nave original donde se construyen oficinas generales de veinte mil pies cuadrados que incluirán cocina y comedor para los trabajadores.

Detalló que la segunda nave, también de cien mil pies cuadrados, es idéntica, pero con mayor altura, lo que permitirá casi duplicar la capacidad de almacenamiento en volumen para materiales. Ambas naves forman parte del complejo industrial que se levanta en Nueva Rosita.

Sobre el empleo, indicó que el proyecto total contempla cerca de dos mil plazas. Por lo pronto se han contratado entre ocho y diez puestos de dirección y gerencias, mientras que la contratación masiva para personal de producción se prevé en diciembre de este año.

El funcionario señaló que, de acuerdo con los planes de la empresa, el arranque de operaciones está programado para febrero del 2027, aunque el calendario se ha movido por la variación de aranceles en Estados Unidos, mercado principal para los productos que se fabricarán, como ventiladores y luminarias LED inteligentes.

Agregó que tras el inicio en febrero comenzará una curva de aceleración de tres meses en las líneas de producción, por lo que para abril se estaría operando al cien por ciento en la primera etapa con 500 empleos y, al cierre del próximo año, se sumarían otros 500 para llegar a mil, con incrementos posteriores conforme avancen los procesos.