Restaurantes en Sabinas cierran por falta de agua: comerciantes afectados

SABINAS, Coah.- El sector comercial y restaurantero de Sabinas es uno de los más afectados por la falta de agua, situación que ha obligado a algunos negocios de comida a cerrar temporalmente sus puertas; en tanto, otros más suspenden actividades solo algunos días.

Los establecimientos se ven seriamente afectados debido a las dificultades que representa la falta del vital líquido para mantener su operación.

En el principal cuadro de la ciudad, propietarios de restaurantes informan a los comensales sobre la situación que enfrentan por el desabasto de agua.

Ante esta problemática, algunos clientes han optado por retirarse de los establecimientos, lo que representa una afectación para los propietarios de estos negocios al tener bajas ventas.

A la fecha, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMARC) mantiene apoyo con pipas de agua en barrios y colonias del municipio, como parte de las acciones ante la falta del servicio.

Sin embargo, el clamor entre comerciantes y habitantes es palpable: no hay agua en Sabinas, mientras el sector restaurantero continúa enfrentando las consecuencias del desabasto.