SENASICA iniciará liberación de moscas estériles contra gusano barrenador en Coahuila

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- Con el objetivo de controlar la plaga de la mosca del gusano barrenador de ganado, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) anunció que a partir de mañana iniciarán con la liberación de 8 millones de moscas estériles por semana en la Región Carbonífera.

La medida fue confirmada por el doctor Gabriel Ayala Borunda, director general del organismo, en presencia del secretario de Desarrollo Rural en Coahuila, Licenciado Jesús María Montemayor Garza, destacando la importancia de esta estrategia para proteger la ganadería local.

Acciones de la autoridad

Los protocolos de operación, por lo pronto vía terrestre, darán inicio en el municipio de San Juan de Sabinas, donde se detectó el primer caso de gusano barrenador.

En esa zona se han colocado cámaras especiales para la liberación de moscas estériles, con el fin de atacar directamente el foco de infección y evitar su propagación hacia otras áreas.

Ayala Borunda explicó que, además de las acciones terrestres, en el estado de Coahuila ya se han implementado liberaciones aéreas de moscas estériles.

Esta técnica ha mostrado resultados positivos al contener el avance del parásito, que representa una seria amenaza para la salud del ganado y la economía de los productores.

Detalles confirmados

El funcionario agregó que una vez que se cuente con la producción de moscas de la planta de Chiapas, se abra de dispersar por vía aérea, no solamente en la Cuenca Carbonífera, sino en toda la franja fronteriza del país, hasta eliminar dicho problema.

Con estas medidas, SENASICA busca garantizar la sanidad animal y proteger el patrimonio de los ganaderos de la Región Carbonífera.

La liberación masiva de moscas estériles representa un esfuerzo coordinado entre autoridades federales y estatales para erradicar el gusano barrenador y asegurar la sustentabilidad de la producción bovina en Coahuila.