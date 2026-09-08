Niega PJC trabas para ver a hijos

SALTILLO, COAH.- El Poder Judicial de Coahuila negó que sus jueces estén impidiendo de manera deliberada la convivencia entre padres y madres con sus hijos, ante la manifestación convocada para este jueves por un grupo que denuncia presunta obstrucción parental.

Miguel Felipe Mery Ayup, magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, sostuvo que los señalamientos deben revisarse a partir de las circunstancias particulares de cada expediente, debido a que existen procedimientos legales que pueden suspender temporalmente las convivencias.

"Nosotros como juzgadores no estamos obstaculizando, ningún juez nuestro está obstaculizando que un padre pueda ver a sus hijos", reiteró.

El magistrado explicó que dentro de algunos procesos las partes recurren a medios de impugnación o presentan amparos, mecanismos que pueden modificar las condiciones establecidas para la convivencia entre padres e hijos o incluso impedirla temporalmente.

"Luego a veces tienen amparos que imposibilitan este tipo de convivencias y luego se culpa a los jueces, pero realmente hay que analizar cada caso", puntualizó.

Mery Ayup señaló que el Poder Judicial ha mantenido reuniones y acercamientos con integrantes del movimiento tanto en Saltillo como en Torreón, con el propósito de conocer sus planteamientos.

Sin embargo, enfatizó que los expedientes no pueden ser considerados bajo un mismo criterio, debido a que las circunstancias jurídicas varían de un caso a otro.

Explicó que algunos asuntos corresponden exclusivamente a procedimientos en materia familiar, mientras que otros pueden estar vinculados con investigaciones o procesos de carácter penal, lo que modifica las condiciones jurídicas de cada expediente.

Ante los reclamos de padres que aseguran enfrentar obstáculos para mantener contacto con sus hijos, el presidente del Poder Judicial llamó a revisar individualmente cada caso antes de atribuir las restricciones al actuar de los juzgadores.

El grupo inconforme tiene prevista para este jueves una manifestación en el exterior del Centro de Empoderamiento y del Centro de Justicia, donde expondrá nuevamente sus demandas relacionadas con la convivencia y custodia de menores.