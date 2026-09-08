Arremete Fernando Rodríguez contra Bebo Zeta, Ricardo Mejía y Antonio Flores

HILDA SEVILLA / LA VOZ

SALTILLO, COAH.- El legislador de México Avante, Fernando Rodríguez, respondió a los señalamientos del llamado Jesús “Bebo” Zeta Cruz y lanzó críticas contra Ricardo Mejía Berdeja y el diputado Antonio Flores, al defender la resolución electoral que le permitió ocupar una curul en el Congreso de Coahuila.

Rodríguez González aseguró que no pretende darle importancia a Zeta Cruz, a quien señaló por haber tenido “dos terribles fracasos electorales” en la Región Carbonífera, aunque advirtió que responderá a sus cuestionamientos si éste mantiene sus señalamientos. “Hay que ser hombres y hay que ser valientes para sostener lo que se dijo”, afirmó.

Críticas a Mejía y Flores

El legislador sostuvo que Zeta Cruz habría cuestionado a Ricardo Mejía y Antonio Flores en presencia del dirigente de Morena, por lo que le exigió sostener públicamente sus dichos. Rodríguez González también recordó su participación en movimientos políticos encabezados por Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Mejía en Coahuila, asegurando que desde años atrás participaba en la lucha política de la izquierda. “Cuando el Bebo andaba en las mieles del poder en el extranjero, nosotros ya andábamos en la lucha por Andrés Manuel en este país y yo en un tsuru”, sostuvo.

El legislador también explicó su presencia en el segundo informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, realizado en Saltillo este fin de semana, luego de que ésta generara cuestionamientos entre algunos sectores de Morena. Rodríguez García aseguró que recibió una invitación directa de Palacio Nacional y afirmó que su relación con la presidenta se remonta a los años de lucha política de la izquierda. “No tengo la culpa que la doctora Claudia Sheinbaum me haya invitado”, expresó.

Afirmó que durante el evento saludó a integrantes de Morena con quienes ha compartido distintas luchas políticas y rechazó que su presencia representara algún acercamiento con fines partidistas. También acusó a algunos integrantes de Morena y del PT de haber utilizado ambos partidos para obtener beneficios políticos y contratos relacionados con el carbón.

Conflicto por la curul

Sobre el conflicto por la curul que mantiene con Antonio Flores, Rodríguez García rechazó que se haya despojado al Partido del Trabajo de una diputación. “Yo represento la diputación del PT, puesto que yo soy propuesta del PT como diputado”, afirmó. Sostuvo que el Congreso de Coahuila actuó conforme a la ley al sancionar a Flores, a quien calificó de “flojo, faltista y copión”, además de acusarlo de mantener una actitud desafiante.

Rodríguez García afirmó que su posición es resultado de diversas resoluciones emitidas por autoridades electorales estatales y federales, y aseguró que los magistrados que intervinieron en el caso actuaron con independencia. Asimismo, señaló que presentó una queja para que se investigue al juez que concedió una suspensión provisional y posteriormente definitiva a Antonio Flores, resolución que, dijo, quedó sin efecto después de una determinación de la Sala Regional del Poder Judicial de la Federación. “Primero dijeron que el tribunal me favorecía porque lo maneja el estado, ahora me favoreció la Sala Regional que es un organismo independiente”, cuestionó.

El legislador manifestó su confianza en que el magistrado Felipe Barrera Fuentes, quien conocerá la apelación, resolverá conforme a derecho. Rodríguez García afirmó que durante su encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum también abordó la problemática de los trabajadores de Altos Hornos de México y denunció la presunta venta de activos de la empresa. Aseguró contar con elementos para demostrar dichas operaciones y acusó a Antonio Flores de haber adquirido carbón relacionado con activos de AHMSA, señalamiento que, dijo, presentó ante la presidenta.

Rodríguez García también informó que solicitó a la Secretaría del Bienestar un esquema de apoyo económico para los trabajadores de AHMSA, incluso mediante un adelanto que pudiera ser descontado posteriormente de sus finiquitos. Dijo haber entregado copias de credenciales de elector y fichas de trabajadores como parte de la solicitud, ante la situación económica que enfrenta la Región Centro.

Como resultado de su encuentro con Sheinbaum, Rodríguez García afirmó que consiguió que el director nacional de Conagua lo reciba para abordar el problema de los arroyos de Monclova. Indicó que invitará a la reunión tanto al alcalde como al gobernador Manolo Jiménez, sin importar su filiación política.

Finalmente, el legislador destacó la importancia de mantener una buena relación entre el Gobierno estatal, encabezado por el PRI, y la administración federal de Morena, y criticó a Ricardo Mejía por, según dijo, utilizar sus intervenciones en la Cámara de Diputados para descalificar constantemente a las autoridades de Coahuila.