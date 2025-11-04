Coordinación efectiva entre autoridades de seguridad en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- Durante la más reciente Reunión de Seguridad celebrada en este municipio, autoridades de los tres órdenes de gobierno destacaron una baja significativa en los índices delictivos, resultado de la coordinación efectiva entre las distintas corporaciones encargadas de la seguridad pública.

El encuentro fue encabezado por el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, Licenciado Diego Garduño Guzmán, quien acudió en representación del Fiscal General del Estado, Maestro Federico Fernández Montañez.

En su intervención, Garduño Guzmán subrayó la importancia de mantener la sinergia institucional para consolidar entornos más seguros para la ciudadanía.

El alcalde de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, fungió como anfitrión de la reunión y expresó su reconocimiento al trabajo conjunto que ha permitido mejorar la percepción de seguridad en el municipio.

"Es fundamental seguir trabajando en equipo por el bienestar y la tranquilidad de todas las familias del Municipio de San Juan de Sabinas", afirmó.

En la reunión se contó con la asistencia de representantes de diversas corporaciones, entre ellas el Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, la Policía de Acción y Reacción (PAR), la Policía Civil de Coahuila (PCC), así como personal del 14 Regimiento de Caballería Motorizado con sede en el municipio de Múzquiz.

La presencia de estas fuerzas reafirma el compromiso interinstitucional con la seguridad regional.

Finalmente, las autoridades coincidieron en la necesidad de reforzar las estrategias de prevención del delito y continuar con la evaluación periódica de resultados, lo anterior con el objetivo de mantener la tendencia a la baja en los índices delictivos y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.