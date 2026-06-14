Proliferación de moscas en Villa de Agujita amenaza salud de vecinos

VILLA DE AGUJITA (MPIO. DE SABINAS, COAH).- Habitantes de la calle Reyes González de la colonia Dávila en esta Villa, denunciaron públicamente la falta de respuesta de las autoridades locales ante la problemática de insalubridad que enfrentan por la presencia de criaderos de cerdos lo cual ha derivado en una proliferación de moscas que afecta directamente la salud y la tranquilidad de las familias en dicho sector.

Los vecinos señalaron que desde hace más de seis meses han solicitado atención a las instancias municipales, sin obtener solución alguna. Advirtieron que el problema podría convertirse en un foco de infección si no se atiende de manera inmediata.

Ante la omisión oficial, los afectados han levantado firmas entre ellos y buscado apoyo de otras dependencias, sin lograr que sus voces sean escuchadas. Incluso han recurrido a redes sociales y plataformas digitales para visibilizar la problemática, en espera de que se atienda su llamado.

Los afectados enfatizan que, la situación no solo representa un riesgo sanitario, sino también un atentado contra la calidad de vida de las familias que habitan en la colonia. La presencia constante de plagas ha generado preocupación y molestia entre los residentes.

La exigencia continúa en pie: los habitantes de la colonia Dávila esperan que las autoridades municipales actúen con prontitud y brinden una solución definitiva a este problema de insalubridad que amenaza con agravarse en plena temporada de calor.